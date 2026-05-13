13/05/2026 16:38

【聚焦人幣】人民幣即期收升41點子，三連升報6.7905，續創逾三年高

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7905，較上個交易日4時30分收盤價升41點子，三連升，續創2023年2月9日以來逾三年新高，全日在6.7900至6.7935之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升23點子，報6.7886。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8431，較上個交易日跌5點子，止兩連升，較市場預測偏弱約490點。



星展銀行稱，中美元首會面表明中美有意緩和貿易緊張局勢，減少特朗普任期初期加碼關稅的影響，這也有助於改善下半年亞洲貨幣前景。



巴克萊最新報告表示，該行預計人民幣兌美元匯率「短期內將繼續在6.80附近波動，且存在走強的風險」，而人民幣保持穩定或小幅走強「將有助於為兩國間的會談鋪平道路」。(jq)