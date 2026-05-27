13/05/2026 11:57

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▷ DAA衡量智能體工作成果，與Token消耗成本不同

▷ 百度構建「芯雲模體」全棧能力支持智能體應用 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》Create 2026百度AI開發者大會今起一連兩天在北京舉行，百度創始人李彥宏開幕式上提出，AI時代的度量衡可能是「日活智能體數」（Daily Active Agents，簡稱DAA），與移動互聯網最通用的度量衡「日活用戶數」（DAU）相對應。李彥宏表示，目前較接近業界共識的度量衡是Token消耗，但Token不一定代表終局，它代表成本，並不代表收益；它衡量的是投入，而不是產出。「當人類進入智能體時代，衡量一個平台和生態的繁榮，更應該關注DAA這個指標，關注有多少Agents在為人類工作，並交付成果。這比無謂的Token消耗，更接近價值，也更接近本質。」*加強全棧能力，實現「芯雲模體」全面進化*李彥宏又表示，AI不僅僅是模型，「它是系統，是新一代計算機」。百度作為平台型公司，為支撐智能體應用爆發，構建起了「芯雲模體」全棧能力。整個底層基礎設施，必須為智能體這個全新的主體重新搭建，方便智能體來調用。「為了更好地服務我們的客戶、用戶、我們的開發者、合作夥伴，我們會持續投入，加強全棧能力，構建智能體原生基礎設施，實現芯雲模體的全面進化」。李彥宏並解說本屆開幕式主題「自我進化」的三層涵義：一是智能體的自我進化，從被動響應到從環境中不斷吸取營養來提升自己，並主動執行；二是人類個體的自我進化，從普通個體到超級個體，並學會跟AI共存；三是企業組織的自我進化，從人與人的分工協作，到人與智能體的混合編隊，成為超級組織。*超級個體崛起，企業都需考量「智能體優先策略」*李彥宏認為，在智能體浪潮驅動下，人類個體也在自我進化，Builder、Founder、Creator實現了三位一體，每一個開發者，同時也是創業者，更是創造者。「以前，一個公司的最小生產力單元是一個團隊，今天，最小生產力單元變成了一個超級個體，就是一個人加上一支智能體編隊，我們正迎來一個超級個體崛起的時代，人人都是超級個體」。李彥宏還稱，當一個人開始擁有多個智能體，一個企業開始擁有成百上千個智能體，一個龐大的智能體協作網絡將會形成。這對企業意味著數字員工的無限供給。「智能體就是你的數字員工，你想招多少智能體都可以。企業CEO都需要思考你的『智能體優先策略』是甚麼，如何通過人與智能體的共同進化，讓整個組織成長為AI時代的新型組織」。