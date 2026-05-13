13/05/2026 15:50

【習特會】中國外交部歡迎特朗普訪華：願一同秉持平等互惠精神，擴大合作管控分歧

《經濟通通訊社13日專訊》美國總統特朗普將於今晚抵達北京，對中國展開為期3天的國事訪問，多家美國大型企業高管包括特斯拉(Tesla)(US.TSLA)行政總裁馬斯克、蘋果公司(US.AAPL)行政總裁庫克、英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳等隨行；明日上午國家主席習近平將與特朗普會談。



對於特朗普稱，他將向中方提出要求，對隨他訪華的一眾企業開放中國市場，包括英偉達、波音公司(US.BA)等，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，中方歡迎特朗普總統對中國進行國事訪問。訪問期間，兩國元首將就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。中方願同美方一道秉持平等、尊重、互惠的精神，擴大合作，管控分歧，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性。(sl)