13/05/2026 16:44

【習特會】央視：中美經貿磋商就進一步拓展務實合作等坦誠深入交流

《經濟通通訊社13日專訊》據《央視新聞》報道，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特，今日在韓國舉行經貿磋商。雙方以兩國元首重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了坦誠、深入、建設性的交流。



此外，報道指，韓國總統李在明今日在首爾總統府會見何立峰。何立峰表示，中方願同韓方落實好兩國元首重要共識，加強溝通，增進互信，深化交流合作，維護好發展好中韓戰略合作伙伴關係。李在明則稱，近期中韓經濟、民間等各領域交流合作活躍，希望雙方進一步加強交流合作，提升兩國民眾親近感，讓中韓關係發展更好造福兩國民眾，並為地區和平穩定發揮重要作用。



何立峰昨日還應約會見韓國經濟副總理兼財政經濟部長官具潤哲，就加強中韓經貿合作深入交換意見。(sl)