13/05/2026 10:03

【ＡＩ】市值突破萬億美元，三星勞資談判卻破裂，4.1萬員工將於下周大罷工

《經濟通通訊社13日專訊》三星電子憑借AI浪潮業績創新高，市值上月突破萬億美元，但勞資第二輪談判卻於周三（13日）最終破裂，工會宣布將如期於下周四（21日）開始總罷工。



三星電子超過半數員工加入的「跨企業工會」和資方，從周二（12日）上午10時到周三淩晨3時進行長達17個小時的談判，但未能達成協定。



工會方面要求資方確保績效獎金發放標準公開透明，並廢除績效獎金上限，但均未被接受。至今有4.1萬名工會成員表明參加罷工的意願，但參加人數可能進一步增加至5萬人以上。



分析指，政府可能考慮行使緊急調整權。韓國《工會及勞動關係調整法》第76條規定，若勞動爭議行為存在嚴重威脅國民日常生活和經濟之虞，僱傭勞動部長官可行使緊急調整權，禁止爭議行為30天，並啟動中央勞動委員會的調解和仲裁程序。(rc)