14/05/2026 17:02

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股道指跌67點，標指及納指創新高

▷ 堪薩斯城聯儲總裁施密德今晚10:15pm發表講話

▷ 美國今晚8:30pm公布零售銷售等數據，預測值已列 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社14日專訊》儘管美國最新通脹數據超預期，但在人工智能熱潮及中美科技博弈潛在破局的憧憬下，美股昨日（13日）走勢分化。受惠於科技板塊的強勁動能，納指與標指再度創下盤中及收市新高，惟傳統藍籌股受壓於高企的國債息率，拖累道指微跌。道指收市跌67點或0.14%，報49693點；標指升43點或0.58%，報7444點；納指升314點或1.2%，報26402點。港股方面，恒生指數收市報26389微升成交3067億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:10pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多在一研討會發表主旨演講。10:15pm，美國堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就「支付創新與社區銀行」發表講話。11:15pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾在NatWest圓桌會議上發言。15日凌晨1:00am，克利夫蘭聯儲及其通脹研究中心主辦關於央行獨立性的線上討論會，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克致開場辭。數據方面，今晚8:30pm，美國公布4月出口物價，月率升幅料由1.6%收窄至1.2%，年率升幅料由5.6%擴大至7%；4月進口物價月率升幅料由0.8%擴大至1%，年率升幅料由2.1%擴大至3.1%；4月零售銷售月率升幅料由1.7%收窄至0.5%；連續申請失業救濟金人數料由176.6萬升至178萬；首次申請失業救濟金人數料由20萬升至20.5萬。在美國，今日公布業績的公司有：比特數字(US.BTBT)、阿特斯太陽能(US.CSIQ)等。(wa)