14/05/2026 17:02
《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布零售銷售等數據
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▷ 美股道指跌67點，標指及納指創新高
▷ 堪薩斯城聯儲總裁施密德今晚10:15pm發表講話
▷ 美國今晚8:30pm公布零售銷售等數據，預測值已列
▷ 堪薩斯城聯儲總裁施密德今晚10:15pm發表講話
▷ 美國今晚8:30pm公布零售銷售等數據，預測值已列
各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:10pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多在一研討會發表主旨演講。10:15pm，美國堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就「支付創新與社區銀行」發表講話。11:15pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾在NatWest圓桌會議上發言。15日凌晨1:00am，克利夫蘭聯儲及其通脹研究中心主辦關於央行獨立性的線上討論會，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克致開場辭。
數據方面，今晚8:30pm，美國公布4月出口物價，月率升幅料由1.6%收窄至1.2%，年率升幅料由5.6%擴大至7%；4月進口物價月率升幅料由0.8%擴大至1%，年率升幅料由2.1%擴大至3.1%；4月零售銷售月率升幅料由1.7%收窄至0.5%；連續申請失業救濟金人數料由176.6萬升至178萬；首次申請失業救濟金人數料由20萬升至20.5萬。
在美國，今日公布業績的公司有：比特數字(US.BTBT)、阿特斯太陽能(US.CSIQ)等。(wa)