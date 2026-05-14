4,177.92
-64.65
(-1.524%)
4,914.60
-83.74
(-1.675%)
15,745.74
-344.01
(-2.138%)
79,707.3500
+393.7400
(0.496%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
79,707.35
+393.74
+0.496%
2,259.4200
+0.7600
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14/05/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3520，英國首季GDP初值按年升1.1%高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.507
|98.524
|-0.017
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.87/91
|157.90/94
|157.86/90
|歐元/美元
|1.1710/14
|1.1707/11
|1.1713/17
|英鎊/美元
|1.3518/22
|1.3507/11
|1.3522/26
|美元/瑞郎
|0.7818/22
|0.7820/24
|0.7817/21
|美元/加元
|1.3703/07
|1.3710/14
|1.3707/11
|澳元/美元
|0.7251/55
|0.7243/47
|0.7257/61
|紐元/美元
|0.5938/42
|0.5929/33
|0.5935/39
|美元/人民幣
|6.7858/62
|6.7878/82
|6.7908/12
|美元/港元
|7.8326/30
|7.8325/29
|7.8298/02
*上述報價只供參考用