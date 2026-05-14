26,545.78
+157.34
(+0.60%)
4,215.15
-27.42
(-0.646%)
4,961.43
-36.91
(-0.738%)
15,917.82
-171.93
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79,637.8000
+324.1900
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
4,690.0400
-6.0400
-0.129%
79,637.80
+324.19
+0.409%
2,263.2600
+4.6000
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14/05/2026 09:10
美匯指數報98.454，美國4月PPI按年升幅擴至6%見逾三年高
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.454
|98.524
|-0.070
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.83/87
|157.84/88
|157.86/90
|歐元/美元
|1.1715/19
|1.1714/18
|1.1713/17
|英鎊/美元
|1.3528/32
|1.3525/29
|1.3522/26
|美元/瑞郎
|0.7813/17
|0.7815/19
|0.7817/21
|美元/加元
|1.3704/08
|1.3703/07
|1.3707/11
|澳元/美元
|0.7249/53
|0.7252/56
|0.7257/61
|紐元/美元
|0.5929/33
|0.5929/33
|0.5935/39
|美元/人民幣
|6.7904/08
|6.7902/06
|6.7908/12
|美元/港元
|7.8294/98
|7.8292/96
|7.8298/02
上述報價只供參考用