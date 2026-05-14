14/05/2026 08:08

【習特會】特朗普訪華之際，美國通脹數據轉劣，4月PPI按月急升1.4%

《經濟通通訊社14日專訊》特朗普率龐大商務團訪華之際，美國商務部周三（13日）公布最新通脹數據，4月份生產物價指數(PPI)按月大幅飆升1.4%，遠超市場預期的0.5%，創下自2022年3月以來的最大單月升幅。



數據顯示，在對伊朗戰事持續情況下，美國4月份商品與服務價格均錄得顯著上漲，而3月份的PPI按月增幅亦被上修至0.7%。按年計算，4月PPI增幅高達6%，不僅遠高於市場預期的4.9%，亦顯著拋離3月份的4%。



此按年升幅創下自2022年12月以來的最高紀錄，部分原因在於去年同期較低的基數效應逐漸淡出統計範圍，從而放大近期的按年增幅讀數。(jf)