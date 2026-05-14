14/05/2026 16:44

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 香港3月出口貨量按年升28.8%，進口升34.6%

▷ 2026年首季出口貨量升26.5%，進口升31.3%

▷ 3月出口價格升5.4%，進口價格升5.3% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社14日專訊》政府統計處公布，本港3月按年比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升28.8%及34.6%。2026年首季與2025年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升26.5%及31.3%。經季節性調整的數字顯示，2026年首季與2025年第四季比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升16.0%及17.5%。對外商品貿易貨量變動是從對外商品貿易貨值變動中扣除價格變動的影響而計算出來。2026年3月與2025年3月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升5.4%及5.3%。2026年首季與2025年同期比較，商品整體出口價格及進口價格均上升4.3%。對外商品貿易的價格變動是以對外商品貿易的單位價格指數變動反映。這指數是根據平均單位價值或個別商品的實際價格來計算。貿易價格比率指數是根據商品整體出口價格指數與商品進口價格指數的比率計算出來。與2025年同期比較，這指數在2026年三月上升0.1%，而在2026年首季則大致維持不變。2026年3月與2025年3月比較，輸往美國(69.6%)、台灣(41.8%)、中國內地（內地）(32.0%)及越南(24.3%)的整體出口貨量錄得升幅。另一方面，輸往印度的整體出口貨量則下跌1.2%。與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：內地(6.0%)、美國(5.8%)、台灣(4.7%)、越南(4.2%)及印度(3.8%)。2026年3月與2025年3月比較，來自韓國(90.7%)、越南(76.0%)、新加坡(52.4%)及內地(42.3%)的進口貨量錄得升幅。另一方面，來自台灣的進口貨量則下跌19.6%。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：韓國(11.3%)、台灣(5.4%)、內地(5.2%)、越南(5.2%)及新加坡(5.1%)。(ul)