14/05/2026 14:20

【外圍經濟】本田汽車錄得上市以來首次年度虧損

《經濟通通訊社14日專訊》本田汽車周四（14日）發布財報，受電動車業務重組巨額支出影響，公司在截至今年3月的財年內，出現自上市近70年來的首次年度虧損。



數據顯示，本田本財年營業虧損總額達4143億日圓（約26.3億美元）。這項數據不僅遠超市場先前預期的3156億日圓虧損額，與上一財年1.2萬億日圓的獲利規模相比更呈現大幅下滑。



財報披露，本田業績承壓的主要原因在於高昂的轉型成本。本財年，公司針對電動車業務重組所計入的損失及相關費用累計達1.45萬億日圓（逾90億美元）。此外，本田預計在已開啟的新財年中還將面臨約5000億日圓的額外轉型支出。(rc)