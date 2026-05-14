14/05/2026 10:33

【習特會】中美元首開始會談，習近平：讓2026年成為中美關係繼往開來歷史性、標誌性年份

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。習近平發表開場致辭稱，中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好。雙方應當做夥伴而不是對手，相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。「我期待著同特朗普總統就事關兩國和世界的重大問題交換意見，共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。」



*習近平：大國領導人需共同書寫時代答卷*



習近平又表示，「很高興同你在北京見面，這是你時隔9年再次訪華，我們的會面，現在可以說是舉世矚目」。當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織。世界走到新的十字路口。中美兩國能不能跨越所謂的修昔底德陷阱，開創大國關係的新範式，能不能攜手應對全球挑戰，為世界注入更多的穩定性，能不能著眼兩國人民的福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來，「這些可以說是歷史之問，世界之問人民之問，也是我同您作為大國領導人需要共同書寫的時代答卷」。



特朗普則稱，他與習近平主席關係極好，「雙方關係將比以往任何時候都更好」。