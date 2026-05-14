14/05/2026 12:15

【習特會】特朗普稱習近平是「很偉大的領導人」，企業代表團期待達成合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》「習特會」今日上午在北京舉行，期間美國總統特朗普對國家主席習近平表示，「您是很偉大的領導人，我經常說您是偉大的領導人，有些人可能聽不入耳，但我還是要說」。



特朗普並稱，「我率領的代表團可以說是由世界上最偉大的企業家組成，他們表示出對中國和對您的尊重。他們也期待著能夠進行貿易和商業的合作。我非常期待我們今天的討論。有人說我們這次的高峰會是最重要的，現在在美國大家談的就是我的這次來訪。我感到非常榮幸能夠到這裏來」。



中美元首會談進行過程中，特斯拉首席執行官馬斯克、蘋果首席執行官庫克、英偉達首席執行官黃仁勳等十餘名美方商界代表，在工作人員引導下進入會談現場。