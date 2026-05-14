14/05/2026 13:41

【習特會】習近平同特朗普參觀天壇，馬斯克、黃仁勳稱會談非常順利

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國家主席習近平今日上午與來美國總統特朗普舉行會談後，一同參觀天壇。習近平在祈年殿迎接特朗普到訪；兩國元首在祈年殿廣場合影，並共同參觀祈年殿。



*馬斯克稱「很多好事正在發生」，庫克比「耶」*



美國《紐約郵報》記者在社交媒體上發文稱，白宮記者團在人民大會堂外見到了特斯拉公司首席執行官馬斯克、英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳、蘋果首席執行官庫克等人。被問及會談情況如何，馬斯克表示，會談「非常順利」，並稱「很多好事正在發生」。庫克先對鏡頭比了個「耶」，隨後又豎起大拇指。黃仁勳說，「會談進行得很順利」，並稱兩國元首都「棒極了」。



今次「習特會」歷時超過2小時15分鐘。會談期間，習近平會見了隨同特朗普訪華的美國企業家。美國企業家表示，高度重視中國市場，希望深耕中國業務，加強對華合作。習近平則稱，中國開放的大門只會越開越大，中方歡迎美國對華加強互利合作，相信美國企業在華將擁有更廣闊前景。