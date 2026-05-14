14/05/2026 14:01
【習特會】習近平：將構建「中美建設性戰略穩定關係」，作為中美關係新定位
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▷ 習近平與特朗普同意構建中美建設性戰略穩定關係
▷ 中美經貿團隊達成總體平衡積極成果
▷ 特朗普鼓勵美國工商界拓展對華合作
▷ 中美經貿團隊達成總體平衡積極成果
▷ 特朗普鼓勵美國工商界拓展對華合作
習近平並強調，「建設性戰略穩定」應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。「中美建設性戰略穩定關係」不是一句口號，而應該是相向而行的行動。
*兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果*
習近平又指，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。昨天兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，這對兩國老百姓和世界都是好消息。雙方應一道維護好當前來之不易的良好勢頭。中國開放的大門只會越開越大，美國企業正在深度參與中國改革開放，中方歡迎美國對華加強互利合作。
習近平並稱，「雙方要落實我們達成的重要共識」，進一步用好政治外交、兩軍溝通渠道。拓展經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等領域交流合作。
*特朗普：積極鼓勵美國工商界杰出代表拓展對華合作*
特朗普表示，非常榮幸對中國進行國事訪問。美中關係很好，「我同習近平主席建立了歷史上美中元首之間最長久和最良好的關係，保持著友好溝通，解決了很多重要問題。習近平主席是偉大的領導人，中國是偉大的國家，我十分尊重習近平主席和中國人民」。今天的會晤是一次舉世矚目的重要會晤，願同習主席一道，加強溝通合作，妥善解決分歧，開啟有史以來最好的美中關係，開創兩國更加美好的未來。中美是世界上最重要、最強大的國家，中美合作可以為兩國、為世界做很多大事、好事。「我此訪帶來了美國工商界杰出代表，他們都很尊重和重視中國，我積極鼓勵他們拓展對華合作」。
兩國元首還就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見。
兩國元首一致同意相互支持，辦好今年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團峰會。
會談期間，特朗普逐一向習近平介紹隨訪企業家。