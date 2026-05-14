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▷ 中美經貿團隊達成總體平衡積極成果

▷ 特朗普鼓勵美國工商界拓展對華合作 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。習近平強調，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展。「我同特朗普總統贊同將構建『中美建設性戰略穩定關係』作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，相信會受到兩國人民和國際社會的歡迎」。習近平並強調，「建設性戰略穩定」應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。「中美建設性戰略穩定關係」不是一句口號，而應該是相向而行的行動。*兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果*習近平又指，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。昨天兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，這對兩國老百姓和世界都是好消息。雙方應一道維護好當前來之不易的良好勢頭。中國開放的大門只會越開越大，美國企業正在深度參與中國改革開放，中方歡迎美國對華加強互利合作。習近平並稱，「雙方要落實我們達成的重要共識」，進一步用好政治外交、兩軍溝通渠道。拓展經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等領域交流合作。*特朗普：積極鼓勵美國工商界杰出代表拓展對華合作*特朗普表示，非常榮幸對中國進行國事訪問。美中關係很好，「我同習近平主席建立了歷史上美中元首之間最長久和最良好的關係，保持著友好溝通，解決了很多重要問題。習近平主席是偉大的領導人，中國是偉大的國家，我十分尊重習近平主席和中國人民」。今天的會晤是一次舉世矚目的重要會晤，願同習主席一道，加強溝通合作，妥善解決分歧，開啟有史以來最好的美中關係，開創兩國更加美好的未來。中美是世界上最重要、最強大的國家，中美合作可以為兩國、為世界做很多大事、好事。「我此訪帶來了美國工商界杰出代表，他們都很尊重和重視中國，我積極鼓勵他們拓展對華合作」。兩國元首還就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見。兩國元首一致同意相互支持，辦好今年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團峰會。會談期間，特朗普逐一向習近平介紹隨訪企業家。