4,177.92
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14/05/2026 15:04
美元兌加元報1.3703，加國央行會議記錄指利率或需調整以防範通脹擴大
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
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最新美元匯價
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|美元/日圓
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|英鎊/美元
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|美元/人民幣
|6.7859/63
|6.7859/63
|6.7908/12
|美元/港元
|7.8324/28
|7.8316/20
|7.8298/02
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