14/05/2026 19:29

《再戰明天》日本公布PPI，美國公布紐約聯儲製造業指數

《經濟通通訊社14日專訊》日本公布PPI，及美國公布紐約聯儲製造業指數，料為周五（15日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，美國總統特朗普對中國進行國事訪問（最後一日）。印度總理莫迪訪問歐洲（至20日）。



*本港公布第一季GDP，零跑汽車公布業績*



數據方面，周五（15日）7:50am（本港時間．下同），日本公布4月生產者物價指數，月率升幅料維持於0.8%，年率升幅料由2.6%擴大至3%。2:00pm，日本公布4月工具機訂單。4:30pm，香港公布第一季本地生產總值，年率升幅料由3.8%擴大至5.9%。8:30pm，美國公布5月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由11降至7.3。9:15pm，美國公布4月產能利用率，料由75.7%升上75.8%；4月工業生產月率料由下滑0.5%改善至升0.3%。



在本港，明日公布業績的公司有:零跑汽車(09863)等。



此外，明日銀諾醫藥-B(02591)將有基石投資者持股解禁。(wa)