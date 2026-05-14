14/05/2026 11:17

【習特會】瑞銀料中國增購農產品、飛機，換晶圓限制放寬

《經濟通通訊社14日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室發表研究報告指出，雖然市場對峰會預期普遍偏低，且中美關係全面「重置」的可能性不大，但兩國在部分領域達成務實協定的機會正在上升。



該行具體預測指，中國可能透過擴大採購美國農產品及飛機，以換取美方在部分晶圓及相關技術出口限制上的邊際放寬。值得關注的是，此次隨特朗普訪華的CEO代表團中，科技企業佔比顯著，顯示「雙向科技市場准入」將是談判重點之一。瑞銀認為，若在貿易進展、關稅減免或技術准入方面出現任何「上行意外」，將有效壓縮中國股市的地緣政治風險溢價，以及可能提振市場情緒。



*特別看好中國科技板塊*



在投資配置上，瑞銀維持中國股票「具吸引力」評級，並特別看好中國科技板塊，同時偏好電力與設備、醫療保健選擇性收益型板塊。瑞銀亦強調，具備海外擴張能力及成功「走向全球」的中國企業，對長期投資者而言更具結構性機會。



報告亦提到，全球股市過去6個星期，受AI需求帶動走高，於未來10年，AI、電氣化及長壽經濟將創造數萬億美元的商機。瑞銀建議投資者布局變革性創新主題，並採取更積極靈活的策略，包括動態配置價值鏈及利用「逢低買入」策略。(rh)