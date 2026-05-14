14/05/2026 11:32
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息報2.66厘
《經濟通通訊社14日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.65518厘，跌4.482基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.88458厘，跌1.56基點。
隔夜息報2.68179厘，跌1.369基點；一周拆息跌4.768基點，報2.63881厘，兩周則跌4.482基點，報2.64024厘。長息方面，六個月拆息升1.471基點，報3.00286厘，一年期則升1.422基點，報3.17583厘。
港元匯價今日在7.8314-7.8293之間上落，最新報7.8312。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.68179厘，跌1.369基點；一周拆息跌4.768基點，報2.63881厘，兩周則跌4.482基點，報2.64024厘。長息方面，六個月拆息升1.471基點，報3.00286厘，一年期則升1.422基點，報3.17583厘。
港元匯價今日在7.8314-7.8293之間上落，最新報7.8312。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.68179
|-1.369
|一周
|2.63881
|-4.768
|兩周
|2.64024
|-4.482
|一個月
|2.65518
|-4.482
|兩個月
|2.82988
|-1.726
|三個月
|2.88458
|-1.56
|六個月
|3.00286
|+1.471
|一年
|3.17583
|+1.422
資料來源：香港銀行公會