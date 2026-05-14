14/05/2026 12:47

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 習近平與特朗普在北京舉行會晤

▷ 議題含關稅、晶片出口限制、台灣問題

▷ 市場關注中美採購成果與股市關聯性 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道14日專訊》國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行「習特會」。Syfe投資與顧問主管Ritesh Ganeriwal指出，會面是特朗普自2017年時隔9年再次訪華，此次峰會結果備受全球市場關注。Ritesh表示，雖然預期雙方難以達成全面協議，但有望在關稅緩解、晶片及稀土出口限制放寬、人工智慧合作及台灣議題上取得一定共識。市場同時關注中國可能增加美國飛機訂單、汽車銷售、大豆及能源採購等實質成果。惟重啟霍爾木茲海峽航運仍為主要分歧點，因北京是伊朗的重要戰略夥伴。歷史經驗顯示，過去特朗普與習近平會晤後一個月，中國股市平均上漲2%，三個月上漲4%，表現優於美股的機率達三分之二。目前市場預期偏低，投資者尚未為正面結果做好準備，因此即使是溫和的正面成果，也可能帶來顯著的情緒提振，為未來六個月創造相對穩定的窗口。Ritesh認為，今年中國股市雖然落後亞洲其他市場，但在中美關係緩和預期下，有望出現補漲行情。其中，亞洲晶片製造商及出口商將最受惠於科技限制放寬。此外，中國掌控全球70%以上稀土供應及90%加工能力，任何限制緩解都將利好歐洲、日本及韓國的汽車、國防及電子產業。在外匯方面，正面結果將減弱美元避險需求，新加坡元因其貿易加權貨幣籃子機制，有望從貿易環境穩定中受益。總體而言，Ritesh強調，此次峰會雖未必帶來突破性協議，但低預期下的正面發展，有助緩解長期緊張局勢，為中國及亞洲相關資產提供短期催化劑。投資者宜關注會後具體成果落地情況，以把握潛在市場機會。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。