14/05/2026 12:47
【習特會】分析：市場盼緩解中美緊張，中國股市或迎補漲機會
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▷ 習近平與特朗普在北京舉行會晤
▷ 議題含關稅、晶片出口限制、台灣問題
▷ 市場關注中美採購成果與股市關聯性
▷ 議題含關稅、晶片出口限制、台灣問題
▷ 市場關注中美採購成果與股市關聯性
Ritesh表示，雖然預期雙方難以達成全面協議，但有望在關稅緩解、晶片及稀土出口限制放寬、人工智慧合作及台灣議題上取得一定共識。市場同時關注中國可能增加美國飛機訂單、汽車銷售、大豆及能源採購等實質成果。惟重啟霍爾木茲海峽航運仍為主要分歧點，因北京是伊朗的重要戰略夥伴。
歷史經驗顯示，過去特朗普與習近平會晤後一個月，中國股市平均上漲2%，三個月上漲4%，表現優於美股的機率達三分之二。目前市場預期偏低，投資者尚未為正面結果做好準備，因此即使是溫和的正面成果，也可能帶來顯著的情緒提振，為未來六個月創造相對穩定的窗口。
Ritesh認為，今年中國股市雖然落後亞洲其他市場，但在中美關係緩和預期下，有望出現補漲行情。其中，亞洲晶片製造商及出口商將最受惠於科技限制放寬。此外，中國掌控全球70%以上稀土供應及90%加工能力，任何限制緩解都將利好歐洲、日本及韓國的汽車、國防及電子產業。
在外匯方面，正面結果將減弱美元避險需求，新加坡元因其貿易加權貨幣籃子機制，有望從貿易環境穩定中受益。
總體而言，Ritesh強調，此次峰會雖未必帶來突破性協議，但低預期下的正面發展，有助緩解長期緊張局勢，為中國及亞洲相關資產提供短期催化劑。投資者宜關注會後具體成果落地情況，以把握潛在市場機會。(hl)
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。