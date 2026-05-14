14/05/2026 18:07

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▷ 2025年3月CIPS交易量環比增63%，人幣跨境支付佔比升至56%

▷ CIPS直接參與者2025年達193家，規則更新降低境外機構加入門檻 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道14日專訊》法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)發表研究報告指，經過11年的發展，中國的人民幣跨境支付系統(CIPS)在覆蓋機構和交易量方面都取得了顯著增長。截至2025年底，CIPS已經擁有1766家參與者，交易額達到180萬億元人民幣（約26萬億美元）。雖然與美國清算所銀行間支付系統(CHIPS)2025年526萬億美元的交易額相比，CIPS的規模仍然很小，但值得注意的是，CIPS僅涵蓋跨境交易，而CHIPS還包括美國的國內支付，這造成了很大的差異。*人幣在跨境資金流動中應用範圍擴大，CIPS支付能力不斷增強*自伊朗爆發衝突以來，中國CIPS的交易量進一步加速增長，3月份環比增長高達63%。有觀點認為，這一強勁增長來自於與伊朗相關、為了規避制裁的活動，但SWIFT反映出的情況並不支援這種觀點--通過SWIFT系統進行的人民幣支付也在同步增長，而受制裁實體被禁止使用SWIFT。事實上，這一快速增長更多是由於人民幣在中國跨境資金流動中應用範圍擴大，因為人民幣在中國跨境支付中的佔比已升至歷史新高，達到56%。除了人民幣結算份額上升外，CIPS自身不斷增強的支付能力也是關鍵驅動因素。根據CIPS的設計，其參與者分為直接參與者和間接參與者，其中直接參與者可以自行進行CIPS支付，而間接參與者則必須依賴SWIFT向直接參與者發送報文才能在CIPS內進行支付。換言之，直接參與者的數量才是決定CIPS支付能力的真正因素。因此，近年來中國一直在持續吸納新的直接參與者加入，例如中東的阿布達比第一銀行和東南亞的大華銀行等。截至2025年，CIPS的直接參與者達到193家，相較於2020年增長超過三倍。同時，這一增長勢頭預計將持續，尤其在CIPS更新規則之後，境外機構現在可以依賴境外資金託管機構進行支付清算，由於毋須再將資金轉至境內銀行進行清算，這使得成為直接參與者的門檻大大降低。鑑於目前60%的CIPS交易發生在中國大陸以外地區，此舉有望吸引更多境外機構加入CIPS，從而擴大系統容量並促進人民幣支付的發展。因此，預計今年剩餘時間內人民幣全球支付將保持強勁增長。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。