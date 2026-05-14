14/05/2026 18:13

《投資觀點》瑞士嘉盛銀行：投資新興市場變得更具選擇性，全球經濟環境對部分資產有利

《環富通基金頻道14日專訊》瑞士嘉盛銀行新興市場經濟師兼策略師Mali Chivakul認為投資新興市場變得更具選擇性。全球經濟環境仍對部分新興市場資產有利。在股票市場方面，科技周期應繼續利好韓國、台灣及馬來西亞，而石油收入增加則對巴西有利。此外，智利及匈牙利目前推行的國內改革措施，亦有望帶動兩地股市及主權債券表現。通脹升溫將持續令本幣債券受壓，預計今年稍後時間將有更多央行需要上調政策利率。



外匯方面，新興市場的投資機會主要集中於高息貨幣、石油生產國以及受惠於科技周期的經濟體。(wa)



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