14/05/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升30點子報6.8401，創逾三年高
《經濟通通訊社14日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8401，較上個交易日升30點子，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱逾510點，上個交易日報6.8431。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8401
|-30.00
|1歐元/人民幣
|7.9860
|-179.00
|100日圓/人民幣
|4.3260
|-67.00
|1港元/人民幣
|0.8736
|-4.50
|1英鎊/人民幣
|9.2221
|-114.00
|1澳元/人民幣
|4.9458
|+92.00
|1紐元/人民幣
|4.0442
|-152.00
|1新加坡/人民幣
|5.3585
|-50.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7265
|-170.00
|1加元/人民幣
|4.9710
|-63.00
|1人民幣/林吉特
|0.5757
|-4.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.8640
|-11.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4040
|-157.00
|1人民幣/韓元
|218.9300
|-30.00