14/05/2026 14:55

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年1-4月AI崗位量增8.7倍，科學家月薪132796元

▷ AI領域人才供需比從1.02升至1.23，競爭加劇

▷ 北京AI崗位滲透率30.17%，杭州28.54%居次 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社14日專訊》脈脈高聘人才智庫最新發布的《2026春招職場洞察報告》顯示，2026年1至4月，高薪崗位正在向AI領軍人和底層技術崗集中，AI基建人才緊缺，具身、智能硬件公司正加速擴招。薪酬方面，AI科學家/負責人以132796元（人民幣．下同）的平均月薪斷層領先，高出第二名算法研究員（74441元）約5.8萬元，也是唯一突破10萬元月薪的崗位。第二名以下，崗位薪資集中在6.3萬至7.4萬元區間。其中，AI infra（AI基礎設施）相關崗位的薪資（73702元）高於大模型算法（71534元），反映當前市場上算力調度和訓練效率人才較為搶手。1至4月，新經濟行業新發崗位量同比增長約22.6%，人才供需比從2.45降至2.09，求職競爭壓力較去年春招有所緩和。同期，新發崗位平均月薪從約44242元升至49608元，漲幅約12.13%。其中，AI領域崗位量增長8.7倍，佔整體新經濟崗位比重從約2.78%升至22.03%。惟人才供需比同步從1.02升至1.23，顯示大量求職者湧入AI賽道，「機會增多」與「競爭加劇」同步出現。*今年前四月字節新發崗位最多*大廠仍是人才吸納的主力軍。報告顯示，新發崗位量最多的公司中，字節跳動斷層領先，大疆首次超越小紅書躍居第二，小紅書第三。騰訊(00700)、美團(03690)、螞蟻集團等巨頭亦位居前列。與此同時，智能硬件、AI公司也加入人才爭奪，MiniMax(00100)、追覓均進入熱招企業TOP20。在招聘地域方面，新經濟行業人才招聘高度集中在一線和新經濟城市。北京、上海、深圳、杭州位列熱招城市前四。其中，北京新發崗位AI滲透率為30.17%，居全國首位；杭州以28.54%的滲透率排名第⼆，超越上海(24.31%)和深圳(19.22%)。此外，南京(14.75%)、蘇州(12.71%)表現亦較為突出。(wn)