14/05/2026 16:14

【ＡＩ】內媒：阿里雲日均Token收入較4月初增逾5倍，月收入達數億元

《經濟通通訊社14日專訊》據內地《財經》雜誌報道，截至5月13日，阿里雲日均Token收入較4月初已經增長超過五倍，月收入目前已經達到數億元人民幣級別。



報道稱，2026年之後，阿里雲將Token（詞元）收入作為核心經營指標。今年4月初，阿里雲設定了一個短期Token收入增長目標，要求在5月15日前，日均Token收入較4月初要增長5倍。這意味著阿里雲要在兩個月內完成目標。目前該目標已經達成。



報道又指，雖然阿里雲目前Token相關收入在總收入大盤佔比較低，但阿里雲內部認為機會巨大，因為中國市場的Token消耗量也在指數級增長。據了解，阿里雲考核Token收入的同時，會更關注全棧AI的總收入。其中包括AI IaaS（基礎設施），訓練和推理算力收入等。(wn)