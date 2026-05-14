14/05/2026 08:26

【習特會】國家副主席韓正昨夜機場迎賓，「習特會」今早登場

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普昨日（13日）晚上抵達北京，展開一連三日國事訪問中國的行程。中國國家副主席韓正等到機場迎接。



特朗普專機「空軍一號」昨晚近8時降落北京機場，中方在停機坪鋪設紅地毯，儀仗隊奏樂歡迎，特朗普其後步出機艙。國家副主席韓正、中國駐美大使謝鋒等官員到場迎接，雙方短暫交談，有小朋友向特朗普送上花束。中方的歡迎隊伍揮動中美兩國國旗，並高喊「熱烈歡迎」。特朗普其後登上專車，前往酒店。



中國國家主席習近平預計今早為特朗普舉行歡迎儀式，兩人之後將會舉行雙邊會談。這是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華。(ry)