14/05/2026 09:02

【中東戰火】中美元首會晤前，中國超級油輪「遠花湖」通過霍爾木茲海峽

《經濟通通訊社14日專訊》外電消息，中美元首會晤前夕，船舶追蹤數據顯示，一艘載有200萬桶伊拉克原油的中國超級油輪於周三（13日）駛過霍爾木茲海峽。此前因美伊衝突，該船在波斯灣已經滯留了兩個多月。



船舶追蹤資料顯示，該30萬噸級油輪「遠花湖」（Yuan Hua Hu）已穿過霍爾木茲海峽，目前正在阿曼灣（Gulf of Oman）停泊，該區域靠近美國海軍對伊朗船隻實施封鎖的海域。



此次穿越正值中國國家主席習近平與美國總統特朗普將於北京舉行會晤之際，且伊朗外長阿拉格奇上周剛訪問過北京。



根據船舶追蹤數據，自2月28日美以與伊朗的戰爭爆發以來，這是已知的第三艘中國油輪通過霍爾木茲海峽。「遠花湖」由中遠海能(01138)(滬:600026)旗下海南公司擁有並運營，租船方為中石化(00386)(滬:600028)的貿易部門中石化國際。



美媒指出，目前尚不能確定該油輪能否順利航行離開中東，因近期多艘油輪航行軌跡異常，區域船舶信號常受電子幹擾，船長也可能為安全關閉應答器。(ry)