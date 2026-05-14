14/05/2026 16:02

【習特會】中國外交部：願與美將兩國關係新定位轉化為相向而行的行動

《經濟通通訊社14日專訊》就中美元首會晤，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，中方願同美方一道，將中美關係新定位轉化為相向而行的行動，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。



他在記者會上稱，今天習近平主席同美國總統舉特朗普行會談，雙方就構建「中美建設性戰略穩定關係」新定位達成共識，為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。「（中美）『建設性戰略穩定』應該是合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定」。



習近平還在會談上指出，台灣問題是中美關係中最重要的問題，「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」。有記者在外交部記者會上就台灣問題提問，郭嘉昆強調，「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎，處理台灣問題。(ry)