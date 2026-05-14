14/05/2026 10:50

《行業數據》工信部：首季數字產業收入同比增12.9%，利潤總額增23.6%

《經濟通通訊社14日專訊》據工業和信息化部消息，一季度中國數字產業實現收入9.5萬億元（人民幣．下同） ，同比增長12.9%，增速較上年同期提升3.5個百分點。在電子信息製造業利潤強勁增長拉動下，數字產業實現利潤總額7378億元，同比增長23.6%，增速較上年同期提升16.6個百分點。



信息顯示，一季度數字產業收入利潤率達7.8%，較上年同期提升1個百分點。規模以上計算機、通信和其他電子設備製造業增加值同比增長13.6%，在主要工業門類中增速第一。



據介紹，中國數字產業實現良好開局，行業利潤大幅改善，發展質效進一步提升。5G基站總數已達495.8萬個，5G-A已覆蓋330個城市，人工智能加快融合應用，新賽道新動能加速釋放，為穩定經濟增長及培育新質生產力提供有力支撐。(jq)