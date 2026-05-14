14/05/2026 17:29
【聚焦數據】內地4月社會融資規模增量6200億元，遜預期
《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，初步統計，2026年前四個月社會融資規模增量累計為15.45萬億元（人民幣．下同） ，比上年同期少8930億元。
按上月公布的一季度社融規模增量14.83萬億元計算，即4月社會融資規模增6200億元，低於預期的1.5萬億元。
前四個月，對實體經濟發放的人民幣貸款增加8.5萬億元，同比少增1.29萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加1036億元，同比多增2134億元；委託貸款減少941億元，同比多減994億元；信託貸款增加3億元，同比少增451億元；未貼現的銀行承兌匯票增加513億元，同比少增1992億元；企業債券淨融資1.5萬億元，同比多7393億元；政府債券淨融資4.45萬億元，同比少3990億元；非金融企業境內股票融資2008億元，同比多655億元。(jq)
按上月公布的一季度社融規模增量14.83萬億元計算，即4月社會融資規模增6200億元，低於預期的1.5萬億元。
前四個月，對實體經濟發放的人民幣貸款增加8.5萬億元，同比少增1.29萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加1036億元，同比多增2134億元；委託貸款減少941億元，同比多減994億元；信託貸款增加3億元，同比少增451億元；未貼現的銀行承兌匯票增加513億元，同比少增1992億元；企業債券淨融資1.5萬億元，同比多7393億元；政府債券淨融資4.45萬億元，同比少3990億元；非金融企業境內股票融資2008億元，同比多655億元。(jq)