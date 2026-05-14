14/05/2026 09:42

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾三年高，即期開市升31點子報6.7874

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8401，較上個交易日升30點子，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱逾510點，當前偏離水平也是3月初以來最大，顯示監管允許匯率有序升值，但對超出容忍範圍的單邊預期亦加碼過濾。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開31點子，報6.7874，上個交易日即期匯率收盤報6.7905。



隔夜美國的生產者物價指數超出市場預期，通脹數據強化加息預期，美元和美債收益率均上行。市場人士表示，中美元首會晤前後，市場對中美關係邊際改善的預期有助於人民幣上行，另外近期中國經濟基本面改善的預期也有助於人民幣匯率保持穩步偏升走勢。



巴克萊銀行最新報告指出，中國監管層正試圖減緩人民幣的升值速度，原因包括擔心CFETS人民幣匯率指數進一步走強及其對出口競爭力的影響、壓制出口商本已稀薄的利潤空間等。(jq)

