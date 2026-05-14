14/05/2026 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收升43點子，四連升報6.7862，續創逾三年高

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7862，較上個交易日4時30分收盤價升43點子，四連升，續創2023年2月9日以來逾三年新高，全日在6.7840至6.7903之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升29點子，報6.7848。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8401，較上個交易日升30點子，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱逾510點，當前偏離水平也是3月初以來最大，顯示監管允許匯率有序升值，但對超出容忍範圍的單邊預期亦加碼過濾。



市場人士表示，市場對中美關係邊際改善的預期支撐人民幣走強，另外近期中國經濟基本面改善的預期，也有助於人民幣匯率保持穩步偏升走勢。



摩根士丹利認為，如果中國出口保持強勁，中國人行料允許人民幣小幅升值，但升值幅度不太可能超過基本面所能支撐的水平，預計年底前人民幣匯率將升至6.75附近。(jq)