14/05/2026 09:45

【ＡＩ】字節跳動、上汽等入股具身智能機器人研發商自變量科技

《經濟通通訊社14日專訊》企查查App顯示，自變量科技（深圳）有限責任公司近日發生工商變更，企業名稱變更為自變量科技（深圳）有限公司，同時新增字節跳動關聯公司北京量子躍動科技有限公司、上汽集團(滬:600104)旗下上海上汽創遠創業投資合夥企業（有限合夥）等為股東。



企查查信息顯示，該公司成立於2023年12月，經營範圍包含：智能機器人的研發；智能機器人銷售；人工智能通用應用系統；人工智能雙創服務平台等。公開信息顯示，該公司為‌自變量機器人‌品牌旗下的核心運營主體之一，專注於‌具身智能大模型‌及‌人形機器人‌的研發與製造。



自變量機器人今年3月底至4月初完成近20億元人民幣B輪融資，該輪融資由小米戰投和紅杉中國共同領投。此前自變量已獲得字節跳動、美團(03690)、阿里巴巴(09988)投資，至此自變量成為內地唯一一家同時獲得字節、美團、阿里、小米四家互聯網大廠投資的具身智能企業。(sl)