14/05/2026 16:47

內地周大福據報部分一口價金飾明起漲價5%-20%，年內首漲

《經濟通通訊社14日專訊》據《界面新聞》報道，周大福珠寶系統價格將於5月15日凌晨自動更新，部分一口價金飾價格上漲，漲幅約在5%到20%。這是周大福珠寶今年首輪調價，該品牌曾計劃在3月下旬加價，但因彼時金價回調而暫緩。



報道引述周大福珠寶表示，「此次價格調整僅涉及極小部分產品，大部分產品價格維持不變」。周大福珠寶方面解釋稱，其首飾定價綜合多項因素釐定，包括原材料成本、設計與生產、營運開支、稅費及品牌價值，同時亦會考慮市場環境及消費者期望。



昨日《現代快報》記者曾走訪周大福南京多家門店，獲告知部分一口價黃金飾品將於15日正式執行新一輪調價。報道引述南京清涼門大街的一家周大福門店店員指，並非所有定價款都上調。以五帝錢手鏈（大號）為例，門店價從53800元（人民幣．下同）上調至59800元，漲幅11.15%；黃金鳳釵將從83800元漲至92800元，單款上漲9000元，漲幅10.74%；黃金牛角包耳釘將從10300元漲至11800元，單款上漲1500元，漲幅14.56%。(sl)