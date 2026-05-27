14/05/2026 17:52

【ＡＩ】騰訊開源Agent Memory，最高降低61%Token消耗

《經濟通通訊社14日專訊》騰訊雲今日宣布正式開源TencentDB Agent Memory，面向Agent長任務場景提供短期記憶壓縮與長期個性化記憶能力。



據介紹，TencentDB Agent Memory通過「上下文卸載(Context Offloading)+ Mermaid任務畫布」的技術，將完整信息卸載到外部存儲，同時以結構化任務圖保留關鍵狀態與執行路徑，使Agent在長任務中保持輕量上下文，同時支持原始信息的逐層追溯與恢復。在多任務連續Session實驗中，該方案最高降低61%Token消耗，同時提升長任務場景下的任務成功率。(jq)