14/05/2026 09:06

【習特會】美股投資者關注特朗普訪華商機，英偉達及波音訂單成為核心看點

《經濟通通訊社14日專訊》在美股不斷刷新歷史高點之際，美國總統特朗普與中國國家主席 習近平的會晤，成為市場下一個重要考驗。



部分出席此次峰會的企業高管，已帶動所屬公司股價走高。英偉達周三（13日）收漲2.3%。美光科技和高通股價分別上漲4.8%和1.4%。特斯拉收漲2.7%，波音收漲1.6%。



不過，在習特會談前，美國投資者整體仍較為淡定。Piper Sandler匯編的數據顯示，標普500指數在這兩天的預期波動幅度約為0.7%，低於同期中國互聯網股票或下周英偉達財報發布後該指數的預期波動。



Piper Sandler期權業務負責人Danny Kirsch表示：「在期權成交量接近歷史高位的情況下，伊朗局勢再度緊張，以及任何對與中美貿易關係相關的科技和AI板塊不利的消息，都會被投資者負面解讀。」(rc)