14/05/2026 09:06
【習特會】特朗普訪華團三大領域商界領袖名單
《經濟通通訊社14日專訊》特朗普訪問中國，帶同多名商界領袖同行，以下為隨團名單：
．科技、半導體與人工智能公司：
*英偉達行政總裁黃仁勳
*特斯拉行政總裁馬斯克
*蘋果行政總裁庫克
*高通行政總裁阿蒙
*美光科技行政總裁梅洛特拉
*Meta總裁兼副董事長麥科米克
*高意行政總裁安德森
．金融與支付服務公司
*貝萊德行政總裁芬克
*黑石行政總裁蘇世民
*花旗集團行政總裁弗雷澤
*高盛行政總裁蘇德巍
*Visa行政總裁麥金納尼
*萬事達卡行政總裁米巴赫
．航空、製造與生物科技公司
*波音行政總裁奧特伯格
*GE航空航天行政總裁卡爾普
*嘉吉公司行政總裁塞克斯
*Illumina行政總裁泰森。
(rc)
．科技、半導體與人工智能公司：
*英偉達行政總裁黃仁勳
*特斯拉行政總裁馬斯克
*蘋果行政總裁庫克
*高通行政總裁阿蒙
*美光科技行政總裁梅洛特拉
*Meta總裁兼副董事長麥科米克
*高意行政總裁安德森
．金融與支付服務公司
*貝萊德行政總裁芬克
*黑石行政總裁蘇世民
*花旗集團行政總裁弗雷澤
*高盛行政總裁蘇德巍
*Visa行政總裁麥金納尼
*萬事達卡行政總裁米巴赫
．航空、製造與生物科技公司
*波音行政總裁奧特伯格
*GE航空航天行政總裁卡爾普
*嘉吉公司行政總裁塞克斯
*Illumina行政總裁泰森。
(rc)