14/05/2026 09:25

【外圍經濟】聯儲局再次大幅削減國庫券購買規模

《經濟通通訊社14日專訊》聯儲局周三（13日）表示，本期將購買約100億美元的國庫券，再次大幅削減國庫券購買規模。



根據紐約聯邦儲備銀行官網的消息，其公開市場操作台計劃在截至6月11日的月度期間，進行上述儲備管理購買操作，並在同一時期進行約163億美元的再投資購買操作。



去年12月，聯儲局開始每月購買約400億美元的國庫券，以緩解短期利率不斷攀升的壓力。當時，聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局將在前期加大購債力度，確保在4月報稅季期間擁有充足的準備金。



今年4月，聯儲局將儲備管理購買作業大幅削減至每月250億美元，這一縮減幅度超出市場預期，因為政策制定者先前暗示，考慮到不確定性和其他因素，削減幅度可能較為漸進。(rc)