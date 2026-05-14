14/05/2026 16:17

【外圍經濟】福特創逾六年最大漲幅，分析師看好與寧德時代合作帶來的優勢

《經濟通通訊社14日專訊》福特周三（13日）股價大漲，收漲13%，創2020年3月以來最大單日漲幅。



摩根士丹利分析師Andrew Percoco此前表示：「福特在未來幾個月內與大型商業客戶，甚至可能是超大規模數據中心營運商，簽署儲能系統供應協議的可能性相當高。」他認為公司與中國電池技術巨企寧德時代的協議「為儲能業務提供被低估的戰略競爭優勢。」



Percoco估計福特能源業務的價值可能達到100億美元，並認為隨著該公司執行產能擴張計劃，並開始建立穩定的訂單儲備，其估值有機會接近特斯拉能源業務的水平。(rc)