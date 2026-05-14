14/05/2026 10:34

【外圍經濟】外國股票拋售和離岸投機交易增加，韓國外匯市場波動加劇

《經濟通通訊社14日專訊》韓國財政部發布聲明表示，相較於本國經濟基本面，外匯市場波動已過度加劇，主要誘因為外資拋售股票、海外投機交易升溫。



韓國經濟部長官具潤哲、韓國央行總裁申鉉松及金融監理機構負責人周四（14日）召開會議，對金融市場情勢進行研判。



相關官員預計，一旦中東戰事等外部風險消退，外匯市場將迅速穩定。同時，韓國創下經常帳順差紀錄、被納入全球政府債券指數(WGBI)等有利條件，也正在為市場穩定奠定基礎。



官員指出，三星電子若發生罷工，將對經濟增長、出口及金融市場構成重大風險，並強調應透過對話協商解決爭端。(rc)