14/05/2026 13:57

【特朗普當政】彭博經濟研究：內衣指標及神奇五類顯示美國消費面臨壓力

《經濟通通訊社14日專訊》格蘭斯班曾以觀察男士內衣銷量來衡量消費強度而聞名，已故彭博經濟研究經濟學家Richar dYamarone也通過監測「神奇五類」（Fabulous Five，一組非必 需消費品）來發現消費疲軟的早期預警訊號。



彭博經濟研究表示，已結合他們的方法，創建一個名為「神奇六類」(Fab 6)的衡量指標。最新數據顯示，「神奇六類」指數略有回落，但並未出現大幅下滑。即使在伊朗戰爭爆發之前，這些非必需消費類別的表現已經遜於整體消費水平。不過，戰爭似乎加劇了這些類別所面臨的壓力。



彭博經濟研究認為，增速放緩是逐步的，目前還無需擔憂。尤其值得注意的是，這種降溫是在過去幾年消費支出依然強勁的背景下發生。



此外，彭博對儲蓄率和退稅數據的分析表明，如果汽油價格維持在目前的水平，家庭擁有的財務緩衝足以支撐到10月，之後可能才需要大幅削減開支。伊朗戰爭進一步加劇可自由支配類別的消費壓力。但尚未達到緊縮程度。(rc)