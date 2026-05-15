15/05/2026 16:45

《外圍焦點》美國公布紐約聯儲製造業指數等數據

《經濟通通訊社15日專訊》美國總統特朗普時隔九年再次訪華，中美元首會談氣氛良好，華爾街期望習特會進一步緩解兩國貿易摩擦，加上人工智能(AI)繼續熱炒，美股三大指數昨日(14日))齊造好，標指、納指齊齊再創新高。道指收升370點或0.75%，報50063點；納指升232點或0.88%，報26635點；標指升56點或0.77%，報7501點。港股方面，恒生指數收市報25962，跌426點或1.6%，成交3254億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚8:30pm，美國公布5月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由11降至7.2。9:15pm，美國公布4月產能利用率，料由75.7%升上75.8%；4月工業生產月率料由下滑0.5%改善至升0.3%。



在美國，今日公布業績的公司有：華住(US.HTHT)等。(wa)