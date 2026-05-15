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-258.61
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15/05/2026 09:09
美匯指數報99.015，美國最新初請失業金人數升至21.1萬高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.015
|98.819
|0.196
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.44/48
|158.35/39
|157.84/88
|歐元/美元
|1.1654/58
|1.1660/64
|1.1715/19
|英鎊/美元
|1.3379/83
|1.3389/93
|1.3526/53
|美元/瑞郎
|0.7845/49
|0.7841/45
|0.7815/19
|美元/加元
|1.3733/37
|1.3725/29
|1.3706/71
|澳元/美元
|0.7204/08
|0.7215/19
|0.7251/55
|紐元/美元
|0.5889/93
|0.5902/06
|0.5928/32
|美元/人民幣
|6.7856/60
|6.7854/58
|6.7869/73
|美元/港元
|7.8327/31
|7.8327/31
|7.8294/98
上述報價只供參考用