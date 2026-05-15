15/05/2026 08:01

中國黃金國際(02099)首季淨溢利升1.75倍收入增三分二，受惠金銅價飆

《經濟通通訊社15日專訊》中國黃金國際(02099)公布，截至今年3月31日止第一季度業績，錄得淨溢利2.36億美元，按年大幅增加1.75倍；每股盈利約59.02美仙。



期內，銷售收入按年增加66%至4.53億美元。增長動力主要來自金、銅價格大幅上升。其中，長山壕礦的黃金平均實現售價由去年同期的每盎司2886美元，升67%至每盎司4832美元；甲瑪礦的銅平均實現售價則由每磅2.54美元增加79%至每磅4.54美元。



產量方面，黃金總產量為3.48萬盎司，按年減少22%，主要由於長山壕礦露天開採逐步接近壽命末期；銅總產量則維持平穩，錄得3750萬磅（約17030噸）。



截至今年3月底，公司現金結餘約10億美元，包括6.03億美元現金及現金等價物；總借款為5.36億美元，產權比率由去年底0.23降至0.22。



另，根據2026年生產指引，甲瑪礦區全年銅產量預計介乎1.4億磅至1.49億磅；黃金產量約7.07萬至7.56萬盎司；銀產量約418萬至482萬盎司。



公司指出，長山壕金礦露天開採已逐步接近礦山壽命末期，隨著礦坑深度增加，邊坡穩定性成為營運重點，公司正持續評估地下開採可行性。長山壕礦2026年黃金產量預計介乎7.07萬至8.36萬盎司。(eh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告