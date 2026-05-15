15/05/2026 13:40

華僑銀行：「習特會」釋放局勢緩和信號，料美聯儲年末減息0.25厘，今年本港樓價升8.5%

《經濟通通訊社15日專訊》華僑銀行香港經濟師姜靜在記者會上指出，對於「習特會」，釋放緩和局勢信號，認為貿易緊張局勢最壞時期已經過去，並進入了一個新的穩定階段，對企業而言非常有利，惟她認為，當前金融市場更加分散，以及投資組合多元化趨勢不會停止，而香港總體上處於有利位置。



她續稱，該行維持基本情況下，美聯儲於第四季減息一次0.25厘，考慮到中、長期通脹預期仍穩定，惟憂下半年油價高企外溢效應；預計港元匯率將在年底前維持在現時水平，今年底1個月及3個月HIBOR目標分別為2.65%、2.8%。



她續稱，基準預測今年香港樓價升8.5%。在地產方面，對住宅預測更為樂觀，受用家需求改善，投資客交易回升所推動，惟升幅度仍將取決於今年利率走勢以及地產市場動態。至於商業房地產(CRE)方面，該行認為正在選擇性地改善，如甲級廈及零售可見正面信號，但仍面對供應過剩及租金回報有限挑戰，因此現時斷言商業房地產市場觸底尚為時過早，只是可見市場出現積極信號。(rh)