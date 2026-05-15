15/05/2026 08:30

【開市Ｇｏ】美考慮降低部分對華關稅，內地新增貸意外萎縮，中芯季績放榜

2026年5月15日【要聞盤點】



1、美股周四(14日)全線造好，道指單日飆升逾370點，成功收復並站穩50000點大關；納指與標指亦雙雙創下盤中與收市新高。儘管同日公布的美國進出口物價數據顯示通脹壓力依然嚴峻，但市場焦點明顯轉向人工智能帶來的企業盈利憧憬，以及中美元首會談的最新發展。道指收市升370點，或0.75%，報50063點；標指升56點，或0.77%，報7501點；納指升232點，或0.88%，報26635點。中國金龍指數跌246點。日經指數開報62911點，跌0.05%。



2、美國總統特朗普表示，與中國國家主席習近平的對話積極且富有成效。他透露，習近平提出願在伊朗問題上提供協助，並承諾不向德黑蘭提供軍事裝備。特朗普正式邀請習近平夫婦於今年9月24日回訪白宮。



3、美國財長貝森特稱，兩國將討論設立投資委員會處理非敏感領域投資，並考慮互減300億美元非關鍵領域商品關稅。



4、美國聯儲局理事米蘭周四提交辭呈，辭去理事一職。隨著沃什獲確認為下一任聯儲局主席，米蘭的請辭將為其騰出理事會席位，這也意味著前主席鮑威爾將留任理事。



5、美國商務部公布，4月零售銷售月增0.5%，符合市場預期，並連續第3個月增長。



7、中國4月社會融資規模增量為6210億元人民幣，上年同期為增長1.2萬億元，且不及市場預測中值近1.3萬億元的一半；中國4月新增貸款萎縮153億元人民幣，同樣遠低於預期的增加3000億元人民幣。



8、德意志銀行上調年末人民幣匯率預期，預計今年將成為人民幣過去二十年來表現最強勁的年份之一。



9、英國衛生大臣施卓添辭職，工黨議員Josh Simons辭去議席，首相施紀賢的領導地位或面臨更大壓力。



10、花旗發表報告，因應對港股2027年盈利增長預測下調，將恒指2026年底目標價由30000點降至29600點，明年上半年目標定於30500。



11、OPEC+核心成員國據悉計劃未來數月繼續上調產量配額，但伊朗戰爭阻礙波斯灣地區出口，主要成員實際上難以實現增產。



12、特朗普於訪華期間透露，中國將向波音採購200架飛機。該訂單規模不及華爾街早前預期的一半，拖累波音股價收市急挫逾4%。





【焦點股】



內銀股：建行(00939)、工行(01398)、中行(03988)、交行(03328)

- 4月新增人民幣貸款減少100億元，時隔9個月再轉負

- 新增社會融資6200億元人民幣，遠遜預期



進出口相關股：中遠海控(01919)、中遠海能(01138)、中遠海港(01199)

- 中美考慮互相降低300億美元的非關鍵領域商品關稅



中芯國際(00981)

- 首季盈利2億美元按年升5%，惟毛利率降2.4個百分點，料第二季收入按季增最多16%



華虹(01347)

- 首季純利升4.58倍至2092.9萬美元，收入升22%



阿里健康(00241)

- 全年純利升35.2%至19.4億人幣，連特別息共派19.47分人幣



藥明康德(02359)

- 擬發67.8億人民幣零息可轉債，最多增發超一成H股



科濟藥業(02171)

- 折讓約9.5%先舊後新配股，籌逾4.6億元作研發用途



中國黃金國際(02099)

- 首季淨溢利增1.75倍至2.36億美元，受惠金銅價飆升



中煤能源(01898)

- 4月商品煤銷量按年跌3.2%，首四月跌10.3%





【油金報價】



紐約期油上升0.81%，報101.99美元/桶



布蘭特期油上升0.91%，報106.59美元/桶



黃金現貨上升0.00%，報4652.51美元/盎司



黃金期貨下跌0.58%，報4658.25美元/盎司