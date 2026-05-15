15/05/2026 11:41

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▷ 聯儲會短期維持利率，沃什上任後或重啟降息

▷ 歐央行、英日央行或6月同步收緊政策 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》彭博經濟研究指出，能源成本螺旋式上升，正為全球各大央行帶來前所未有的挑戰，也迫使政策制定者重新評估未來的政策路徑。新一輪通膨壓力在美國聯儲會內部引發了分歧，削弱了原本的寬鬆傾向。由於聯邦公開市場委員會(FOMC)內部立場不一，聯儲會短期內大概率維持利率不變，待主席提名人凱文．沃什(Kevin Warsh)上任後，才有可能在今年稍後重啟降息。與此同時，歐洲央行、英國央行與日本央行很可能在6月的會議上同步收緊政策。中國央行則預計在2026年上半年繼續按兵不動，但考量到伊朗戰爭對經濟成長下行風險大於通膨的上行壓力的情況下，下半年存在進一步放鬆政策的空間。根據彭博經濟研究的預測，各國政策利率對本輪能源衝擊的反應整體較為溫和。在基準情形下（假設衝突維持低強度），按GDP加權的全球央行政策利率在2026年第二季度將徘徊在5%左右，較第一季度僅上升幾個基點，隨後在年底降至4.7%。發達經濟體整體偏向適度收緊，其中以歐洲央行和英國央行為首。第二季度其平均政策利率將從第一季度的2.8%升至2.9%，隨後在第四季度回落至2.7%。新興市場政策立場則相對偏向寬鬆。若剔除中國的指標顯示，第二季新興市場利率將從10.3%小幅降至10.2%，到年底將進一步降至9.6%。美國方面，聯邦公開市場委員會在4月28日至29日的會議上維持利率不變，這一結果雖在預料之中，但真正引發市場關注的是多張不同意見票：三位地區聯邦儲備銀行行長投票反對政策聲明中保留任何寬鬆傾向，另有一位聯儲會理事也投下反對票，主張降息。歐洲央行正面臨嚴峻的兩難境地。能源衝擊導致通膨升溫，同時使經濟陷入低迷。在4月會議結束後，管理委員會強調通膨的上行風險和經濟成長的下行風險均已加劇，並將存款利率維持在2 %。然而，央行行長拉加德在新聞發布會上釋放出較為鷹派的訊號，透露會議期間曾就加息進行討論。儘管歐洲央行可能在6月加息，但其前瞻指引較市場預期更為審慎，今年內採取激進緊縮政策的可能性不高。英國央行在4月會議上維持利率不變，重申「隨時準備採取必要行動，確保CPI通膨在中期內保持在實現2%目標的軌道上」的指引。儘管大多數政策制定者認為，等待更多關於能源衝擊對經濟影響的資訊絕非拖延時間，但央行隨政策決議發布的預測情景顯示，即將召開的某次會議上仍可能上調利率。我們預計6月將加息25個基點，但風險偏向推遲至7月加息。基本預測預計能源價格在2026年下半年回落，我們預計6月將加息一次。中國方面，由於中國央行持續按兵不動，商業銀行短期內並不急於下調貸款利率，此狀況預計會持續到下半年。屆時，中國央行會根據其支持經濟的立場進一步放寬貨幣政策。對中國而言，伊朗戰爭帶來的經濟成長下行風險大於通膨所帶來的上行風險，預示中期內中國央行將維持寬鬆的政策取向。我們預計中國央行將在2026年下調政策利率20個基點，並調降存款準備金率50個基點。日本央行在4月27日至28日的會議上將政策利率維持在0.75%不變。我們認為這反映政府對收緊貨幣政策的反對立場。三名委員投下不同意見票，展望報告也提示通膨面臨上行風險，釋放出鷹派信號。我們的基準預期是央行將於6月加息25個基點，取決於加息行動能否獲得政治支持。《彭博行業研究亞洲房地產行業資深分析師 黃智亮》