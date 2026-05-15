15/05/2026 11:41
彭博研究：沃什上任後有可能在今年稍後重啟降息，歐央行或收緊政策
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▷ 能源成本上升致全球央行政策面臨挑戰
▷ 聯儲會短期維持利率，沃什上任後或重啟降息
▷ 歐央行、英日央行或6月同步收緊政策
▷ 聯儲會短期維持利率，沃什上任後或重啟降息
▷ 歐央行、英日央行或6月同步收緊政策
根據彭博經濟研究的預測，各國政策利率對本輪能源衝擊的反應整體較為溫和。在基準情形下（假設衝突維持低強度），按GDP加權的全球央行政策利率在2026年第二季度將徘徊在5%左右，較第一季度僅上升幾個基點，隨後在年底降至4.7%。發達經濟體整體偏向適度收緊，其中以歐洲央行和英國央行為首。第二季度其平均政策利率將從第一季度的2.8%升至2.9%，隨後在第四季度回落至2.7%。新興市場政策立場則相對偏向寬鬆。若剔除中國的指標顯示，第二季新興市場利率將從10.3%小幅降至10.2%，到年底將進一步降至9.6%。
美國方面，聯邦公開市場委員會在4月28日至29日的會議上維持利率不變，這一結果雖在預料之中，但真正引發市場關注的是多張不同意見票：三位地區聯邦儲備銀行行長投票反對政策聲明中保留任何寬鬆傾向，另有一位聯儲會理事也投下反對票，主張降息。
歐洲央行正面臨嚴峻的兩難境地。能源衝擊導致通膨升溫，同時使經濟陷入低迷。在4月會議結束後，管理委員會強調通膨的上行風險和經濟成長的下行風險均已加劇，並將存款利率維持在2 %。然而，央行行長拉加德在新聞發布會上釋放出較為鷹派的訊號，透露會議期間曾就加息進行討論。儘管歐洲央行可能在6月加息，但其前瞻指引較市場預期更為審慎，今年內採取激進緊縮政策的可能性不高。
英國央行在4月會議上維持利率不變，重申「隨時準備採取必要行動，確保CPI通膨在中期內保持在實現2%目標的軌道上」的指引。儘管大多數政策制定者認為，等待更多關於能源衝擊對經濟影響的資訊絕非拖延時間，但央行隨政策決議發布的預測情景顯示，即將召開的某次會議上仍可能上調利率。我們預計6月將加息25個基點，但風險偏向推遲至7月加息。基本預測預計能源價格在2026年下半年回落，我們預計6月將加息一次。
中國方面，由於中國央行持續按兵不動，商業銀行短期內並不急於下調貸款利率，此狀況預計會持續到下半年。屆時，中國央行會根據其支持經濟的立場進一步放寬貨幣政策。對中國而言，伊朗戰爭帶來的經濟成長下行風險大於通膨所帶來的上行風險，預示中期內中國央行將維持寬鬆的政策取向。我們預計中國央行將在2026年下調政策利率20個基點，並調降存款準備金率50個基點。
日本央行在4月27日至28日的會議上將政策利率維持在0.75%不變。我們認為這反映政府對收緊貨幣政策的反對立場。三名委員投下不同意見票，展望報告也提示通膨面臨上行風險，釋放出鷹派信號。我們的基準預期是央行將於6月加息25個基點，取決於加息行動能否獲得政治支持。《彭博行業研究亞洲房地產行業資深分析師 黃智亮》