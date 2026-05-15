15/05/2026 08:49

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 李強5月14日北京會見美國工商界代表

▷ 李強稱中方願落實元首共識，擴大高水平開放

▷ 美方代表表示看好中國發展，願擴大對華合作 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》5月14日下午，國務院總理李強在人民大會堂會見隨同美國總統特朗普訪華的美國工商界代表。蘋果公司、英偉達、Meta、嘉吉、特斯拉、波音、花旗集團、高盛集團、通用電氣航空航天公司、高通、維薩、美光科技、萬事達卡、貝萊德集團、黑石集團、高意公司、因美納等企業及紐約證券交易所負責人出席。李強表示，在當前國際形勢不穩定不確定因素增多的背景下，中美保持坦誠順暢對話溝通，積極維護穩定健康的雙邊關係，不僅對兩國具有重大意義，也將為全球和平發展事業注入確定性和正能量。中方願同美方一道落實好兩國元首重要共識，爭取更多積極成果，相互成就、共促繁榮，更好切實惠及兩國和世界人民。*中國堅持擴大高水平開放*李強指出，在變亂交織的當今世界，穩定顯得更加珍貴，需要大家共同守護。一個穩定可預期的中美經貿關係符合兩國和世界利益。中美經貿合作體量大，市場和產業聯系廣泛，雙方加強合作既能促進互利共贏，也有利於全球經濟增長。中美作為世界前兩大經濟體，應當相向而行，帶頭促進開放合作，妥善處理和管控分歧，維護好兩國經貿關係，做全球的穩定性和建設性力量。一個穩定發展的中國經濟將為包括美資企業在內的各國企業提供更多機遇。中國正在實施「十五五」規劃，中國市場的規模性、成長性、穩定性都十分明顯，新的需求加快釋放，新的動能不斷壯大，經濟持續穩中向好，歡迎更多外國企業來華開拓市場、共享機遇。一個穩定開放的政策環境是中國政府長期不變的承諾。中國將堅持擴大高水平開放，一如既往為外資企業做好服務，不斷改進完善各項政策、提升行政效率，充分聽取意見訴求，積極幫助排憂解難，讓企業能夠安心規劃未來、專注自身發展。李強還表示，中美關係穩定、健康、可持續發展需要兩國各個方面合力推動。希望更多美資企業持續深耕中國市場，把中美合作共贏的紐帶聯結得更緊，同時繼續做兩國溝通對話的橋梁，推動美國各界更加客觀、理性看待中國發展，促進中美互信友好。*美工商界看好中國發展前景*與會美國工商界代表表示，美中關係至關重要，兩國元首成功會晤為美中經貿合作注入新動力，也為世界經濟提供確定性。期待兩國加強對話溝通，拓展共同利益，實現共同繁榮。美工商界看好中國發展前景，積極評價中國持續推進高水平開放、打造一流營商環境，願擴大對華合作，為增進兩國相互了解與合作作出更大努力。此前，特斯拉首席執行官馬斯克參與中美元首會晤後接受採訪時表示，「我對此次會晤感覺不錯，我認為應該會有好的成果。」