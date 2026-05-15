15/05/2026 11:17

【習特會】習近平與特朗普中南海小範圍會晤

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家主席習近平今日在中南海同美國總統特朗普舉行小範圍會晤，美國總統特朗普目前已乘車抵達中南海。



據此前美方公布的行程，中美元首今日上午11時40分舉行雙邊茶敘，中午12時15分舉行雙邊午餐會；特朗普將於下午啟程回國。



中國外交部剛在網站發布答記者問文章，指昨日中美兩國元首就事關兩國和世界的重大問題深入交換意見，達成一系列新共識；還就妥善處理彼此關切達成重要共識，同意就國際地區問題加強溝通和協調。「兩國元首互動促進了相互理解，加深了彼此信任，推進了務實合作，增進了兩國人民的福祉，為世界注入了亟需的穩定性和確定性」。



