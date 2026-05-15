15/05/2026 14:03
【習特會】習近平與特朗普小敘：此訪有利於促進相互理解、加深彼此信任
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▷ 習近平與特朗普今日上午於中南海會晤
▷ 雙方同意促進相互理解、加深信任並達成共識
▷ 特朗普邀請習近平9月24日訪問美國白宮
▷ 雙方同意促進相互理解、加深信任並達成共識
▷ 特朗普邀請習近平9月24日訪問美國白宮
習近平：中美可通過加強合作促進各自的發展振興*
習近平並指，這也再次表明，中美在相互尊重基礎上實現和平共處、合作共贏，走出一條正確相處之道，是兩國人民所願和世界各國人民所盼。「特朗普總統希望讓美國再次偉大，我致力於帶領中國人民實現中華民族偉大復興。中美雙方可以通過加強合作，促進各自的發展振興。雙方要落實好我們達成的重要共識，珍惜當前來之不易的良好勢頭，把準方向、排除干擾，推動兩國關系穩定發展」。
*特朗普：熱情期待在華盛頓接待習近平主席*
特朗普表示，非常感謝習近平主席邀請他到中南海做客，「此次訪華是一次非常成功的訪問，舉世矚目，令人難忘」。雙方形成一系列重要共識，達成多項協議，解決了不少問題，對兩國和世界都十分有益。「習近平主席是我的老朋友，我十分尊重習近平主席，我們建立了良好的關係。美中關係很重要，一定會越來越好。我願同習近平主席繼續保持誠懇深入溝通，熱情期待在華盛頓接待習近平主席」。
特朗普昨晚在人民大會堂舉行的歡迎晚宴上，邀請習近平伉儷今年9月24日到美國訪問白宮。
據此前美方公布的行程，特朗普將於下午啟程回國。